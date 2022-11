Patata della Sila Igp | sempre più richiesta sul mercato | è boom fatturato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cosenza, 24 nov. (Labitalia) - Buona, protetta, unica. E' il 'claim'Igp, che racchiude la storia e l'identità di un prodotto che dall'altopiano calabrese in pochi anni ha scalato ildi settore, posizionandosi nella fascia premium in tutte le più grandi insegneGrande distribuzione a livello nazionale. E facendo segnare un vero e propriodi. Un percorso di crescita costante iniziato con il riconoscimentoIndicazione Geografica Protetta per la, ottenuta grazie all'attività del 'Consorzio produttori patate associati' (Ppas), che opera dal 2003, e che ne è stato promotore. "Il Consorzio -racconta in ...