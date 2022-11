Passaporto per la libertà | la storia vera | chi era Aracy de Carvalho

(Di giovedì 24 novembre 2022)per la, la miniserie tv in onda su Canale 5, racconta una? La risposta è sì, si tratta della ricostruzione di una, quella dide(1908 – 2011), figlia di un brasiliano e di madre tedesca.lasciò San Paulo con il figlio, per trovare fortuna nella Germania degli Anni ’30. Lavorava nel Consolato brasiliano di Amburgo, nella sezione passaporti. Lì ha vissuto in prima persona il dramma degli ebrei, perseguitati dai nazisti. Iniziò ad aiutarli, procurando loro passaporti che potevano garantire una via di fuga verso il Brasile. Non potendo godere dell’immunità diplomaticaha rischiato seriamente la vita: se fosse stata scoperta l’avrebbero condannata a ...

... in onda dalle 21.20 su Rai 2 Amore Criminale: la storia di Alessandra , in onda dalle 21.20 su Rai 3 Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4...Entrambi sono accusati di sequestro aggravato , sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita della nota vicenda del presunto rapimento del piccolo avvenuto l'11 ...Passaporto per la libertà: il cast (attori) della fiction in onda su Canale 5 dal 24 novembre 2022. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Passaporto per la libertà: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv brasiliana in onda su Canale 5 dal 24 novembre. Le info ...