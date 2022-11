Passaporto per la libertà | la storia vera | chi era Aracy de Carvalho

(Di giovedì 24 novembre 2022)per la, la miniserie tv in onda su Canale 5, racconta una? La risposta è sì, si tratta della ricostruzione di una, quella dide(1908 – 2011), figlia di un brasiliano e di madre tedesca.lasciò San Paulo con il figlio, per trovare fortuna nella Germania degli Anni ’30. Lavorava nel Consolato brasiliano di Amburgo, nella sezione passaporti. Lì ha vissuto in prima persona il dramma degli ebrei, perseguitati dai nazisti. Iniziò ad aiutarli, procurando loro passaporti che potevano garantire una via di fuga verso il Brasile. Non potendo godere dell’immunità diplomaticaha rischiato seriamente la vita: se fosse stata scoperta l’avrebbero condannata a ...

Iscriviti alla nostra newsletterrestare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dal 24 novembre andrà in onda su Canale 5 la nuova miniserie "la libertà", divisa in quattro puntate, ognuna delle quali composta da due episodi. Ispirata a una storia vera accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, la sceneggiatura si concentra ...Nuovo appuntamento su Canale5 . Parte da stasera , giovedì 24 novembre 2022 ,la Libertà . La Fiction , tratta da una storia vera , andrà in onda in quattro serate , alle ore 21.45 sulla Rete Ammiraglia Mediaset.la Libertà: la Trama della Nuova ...L a Germania degli anni ’30, l’Olocausto alle porte e una storia d’amore e di salvezza appassionante. Passaporto per la libertà, la nuova serie tv brasiliana in 4 puntate debutta stasera alle 21.40 ci ...Vorresti guardare Passaporto per la libertà in streaming Scopriamo dove guardare gli episodi gratis in italiano.