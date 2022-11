Parlamento Europeo | Mondiali Qatar | “Corruzione dilagante nella Fifa”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilha adottato una risoluzione nel contesto deiine denuncia una. In giornata ilha adottato una una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondoin. I deputati hanno sottolineato che ilha vinto la procedura di gara della Coppa del mondoin un “contesto di accuse credibili die concussione, e deplorano la morte e gli infortuni di migliaia di lavoratori migranti, principalmente nel settore delle costruzioni, che hanno aiutato il paese a prepararsi per il torneo“. Il testo molto duro non è legislativo. Nonostante tutto viene ...

