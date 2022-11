Papa | ha incontrato Pier Ferdinando Casini

(Di giovedì 24 novembre 2022) Papà Francesco ha ricevuto questa mattina, in udienza privata, il senatore. Tra i vari temi toccati nel corso dell'incontro anche il ricordo della visita diWojtyla alla ...

Agenzia ANSA

Papà Francesco ha ricevuto questa mattina, in udienza privata, il senatore Pier Ferdinando Casini. Tra i vari temi toccati nel corso dell'incontro anche il ricordo della visita di Papa Wojtyla alla Camera dei Deputati tenutasi nel novembre del 2002.