Panettone Maximo | il Festival a Roma | ecco quando | gli orari e costo dei biglietti

RomaToday

... 29 anni, di Roma dove lavora nell'azienda di fammiglia, un palmares di tutto rispetto che annovera il premio come primo classificato per il2020 e per il Dolceroma, sia per la ...... 29 anni, di Roma dove lavora nell'azienda di fammiglia, un palmares di tutto rispetto che annovera il premio come primo classificato per il2020 e per il Dolceroma, sia per la ... Panettone Maximo, il IV Festival del Panettone di Roma Torna per la sua quarta edizione “Panettone Maximo”, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio, in programma domenica 4 dicembre presso lo spazio eventi “La ...Torna per la sua quarta edizione “Panettone Maximo”, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio, in programma domenica 4 dicembre presso lo spazio eventi “La Se ...