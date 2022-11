Panathinaikos-Virtus Bologna | Eurolega | emiliani ko all’overtime

(Di giovedì 24 novembre 2022) È un nono turno complesso quello che ha visto impegnate le formazioni italiane inbasket. Dopo aver assistito al pesantissimo ko patito da Olimpia Milano contro i turchi di Efes, ancheSegafredoviene sconfitta dall’avversario di turno. Glisono andati ko, infatti, contro il fanalino di codaal termine della loro trasferta greca. Le V Nere sono state battute solodagli ellenici che hanno centrato un’affermazione importantissima per il proseguo della loro stagione europea. È un’occasione davvero sprecata, invece, dai ragazzi di Sergio Scariolo.: niente da fare per le V Nere (Credit foto – pagina Facebook ...

Le pagelle di Filippo ...Athens -Segafredo BolognaHighlights Panathinaikos-Virtus Bologna 88-85, Eurolega 2022/2023. Bologna cade all'overtime in un match tiratissimo deciso dalla tripla di Williams allo scadere.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la terza vittoria del Panathinaikos in questa Eurolega si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un buon proseguimento d ...