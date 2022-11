Pagamenti | ‘salta’ l’obbligo di Pos fino a 30 euro | cosa cambia per le multe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Approvata lunedì 21 novembre in consiglio dei ministri la prima manovra del governo Meloni. Composta da 136 articoli, — alcuni dei quali hanno solamente il titolo in quanto devono ancora essere messi nero su bianco — sono due le importanti novità suipreviste al suo interno: da un lato l’aumento del tetto per l’uso del contante e, dall’altro le nuove esenzioni perdel Pos che vanno ad aggiungersi a quelle concesse ad ottobre ai tabaccai.elettronici obbligatori: quando iniziano i controlli sui Pos e a quanto ammontano le sanzioniper iPos con la nuova legge di Bilancio? Una delle novità introdotta dalla legge di Bilancio riguarda l’utilizzo del Pos. Nella fattispecie, per le cifre inferiori ai 30gli esercenti ...