Padre e figlio condannati per le minacce mafiose a Paolo Borrometi

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Il Tribunale di Siracusa ha condannato a un anno e due mesi di reclusione ciascuno Salvatore e Gabriele Giuliano,, indicati dai magistrati della Dda di Catania come esponenti di un gruppo criminale di Pachino legato al clan mafioso Trigila di Noto, per leal giornalista e vicedirettore dell'AGI. I due imputati pubblicarono sul profilo Facebook del sito "La spia", di cui il giornalista è direttore, e su quello personale della vittima, frasi minacciose in merito ad una inchiesta giornalistica del 22 agosto del 2016 redatta dae relativa agli affari della mafia nei Comuni del Siracusano. Le frasi minacciose ai danni difurono rivolte da Salvatore Giuliano in una nuova occasione, poco ...

