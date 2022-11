Orietta Berti | la malattia che le crea tanta preoccupazione | “Operato otto volte”

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 24 novembre 2022)sta attraversando un periodo molto difficile della sua vita. La sofferenza degli ultimi anni è stata davvero molto accentuata. La cantante ha deciso di raccontare tutto, parlando a cuore aperto, nel corso di un’intervista. Ecco cosa ha rivelato. Gli ultimi anni il Covid ha messo tutti a dura prova. La pandemia, che ha colpito il mondo intero, ha portato molta difficoltà non solo in termini di salute fisica, ma anche psicologica.è stata una delle persone che ha sentito il peso di questa, anche se non in prima persona. A pagarne maggiormente le conseguenze è stato il marito, Osvaldo. Ma cosa è successo al marito della cantante?preoccupata ildemocratico.comIl marito di...