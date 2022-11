Orientamento | Frassinetti | “Importante scegliere il percorso scolastico professionale Aiutare lo studente a prendere una decisione”

... Jacopo Buffolo, assessore alle politiche giovanili del Comune di Verona; Paola, ... in Regione Veneto abbiamo scelto di investire sulle nuove generazioni a partire da scuola e, ..."Devo complimentarmi con gli organizzatori di questo evento' ha detto Paola. ' L'è un modo per aiutare i nostri giovani a scegliere i loro percorsi di studio futuri cercando ...Roma: Paola Frassinetti, Sottosegretario Ministero dell'Istruzione e del Merito, è intervenuta nella trasmissione Dire Donna Oggi i n onda su Cusano Italia TV (ch.264 del digitale terrestre) parlando ...Oltre 22.000 studenti e famiglie in visita alla tredicesima edizione di YOUNG, il Salone Nazionale dell’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale.