Omicidi Prati | De Pau travisato con cappuccio e mascherina | si valuta pianificazione delitti **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Potrebbe essere stato un piano preordinato quello che messo in atto da Giandavide De Pau, accusato dell'omicidio delle tre donne di giovedì scorso nel quartierea Roma. La Procura di Roma, dopo aver ottenuto la convalida del fermo da parte del gip, sta continuando a mettere in fila tutti gli elementi raccolti perre se ci possa essere un'eventuale premeditazione nei. Oltre ai video registrati col suo cellulare nella casa delle due cinesi, uno degli elementi che avvalora l'ipotesi di unadeic'è il fatto che De Pau nei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona appare camuffato. In particolare, si legge nell'ordinanza del gip, “il soggetto inquadrato indossa una giacca tipo piumino di colore azzurro con il ...