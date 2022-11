Olivera non brilla all’esordi iridato

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 24 novembre 2022) Esordio nonnte percon il suo Uruguay ai mondiali in Qatar. Per il terzino sinistro una prestazione non deludente, ma tutto sommato positiva, ma macchiata da un brutto errore che stava per costare l’intera posta in palio. Errore che pesa sulla valutazione dell’esterno partenopeo è che per la redazione di Fantapazz non gli consente di raggiungere la sufficienza piena. La valutazione di– 5.75 Una partita da 6 in pagella, viziata dall’errore di precisione sul passaggio troppo lungo che nel primo tempo avrebbe mandato in porta Nunez.