Olimpia Milano-Fenerbahce oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Vincere in Turchia per allontanare una crisi di nervi ormai alle porte, vincere contro ilper dimenticare in fretta il secondo tempo della sfida con l’Efes ed evitare una doppietta negativa con le due formazioni di Istanbul. Questa sera torna in campo l’EA7 Emporio Armanie deve farlo dopo cinque sconfitte consecutive. Per la prima volta Ettore Messina ha paventato un possibile passo indietro, un addio alla panchina di, dopo che la sua squadra sembra aver smarrito totalmente un gioco offensivo credibile. E se gli alibi degli infortuni sono validi, non altrettanto lo sono le prestazioni messe in scena indall’nelle ultime settimane. E se la classifica è corta e i playoff ancora l’obiettivo minimo, un altro brutto ko potrebbe far crollare la situazione in casa ...