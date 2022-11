Olanda | Klaassen | 'Van Dijk fa paura a tutti' VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il centrocampista dell'parla in conferenza stampa in vista della sfida con l'Ecuador ai Mondiali in Qatar: "Van...

... Egidio Gentile (batteria) e Tijs(contrabbasso), unico musicista non presente nel disco, ...titolo fa riferimento al processo emotivo determinato dal trasferimento della bandleader in, ...Continua: "Quando giochi la prima partita con l'e ai Mondiali senti un po' di pressione, ma ... Mentre Davydice: "Tutti pensano che sia un tipo eccezionale. Non ha il percorso di ...Blog Calciomercato.com: Inizia oggi, poco sul serio e molto sul faceto, una nuova rubrica che, in assenza del Pagellino, ho voluto denominare per una... continuità editoriale ...I campionati sono fermi per il mondiale del Qatar; una competizione a cui Agnelli sembra stia guardando con attenzione per il mercato estivo.