Nuovo scandalo in Vaticano | il cardinal Becciu indagato per associazione a delinquere

(Di giovedì 24 novembre 2022) Città del– Ile Angelo, imputato per lofinanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, èanche per. Lo ha fatto sapere il Promotore di Giustizia delAlessandro Diddi nel corso della 37esima udienza davanti al Tribunale nell’ambito del processo sullofinanziario, che ha registrato nuovi colpi di scena. “C’è una ipotesi diche parte dal– ha spiegato Diddi in Aula -. Si tratta di un filone parallelo all’attuale processo”. Riguardo a chi sia coinvolto in questofilone, Diddi ha detto “sicuramente il ...

...Diddi nel corso della 37esima udienza davanti al Tribunale nell'ambito del processo sullo... Riguardo a chi sia coinvolto in questofilone, Diddi ha detto 'sicuramente il cardinale Becciu'...Per la Crui e per tutto il mondo dell'Università sarebbe dunque più che imbarazzante se ilpresidente dei rettori si insediasse in concomitanza con ungiudiziario. Più nel ... "Abusi e violenze su minori": un nuovo scandalo colpisce una tra le ong più importanti in Grecia Il cardinale Angelo Becciu, imputato per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, è indagato ...