“Nuovo giorno per la puntata” GF Vip 7 | decisione strategica di Mediaset | quando va in onda

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Rivoluzione in arrivo per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Finora nessuno aveva ipotizzato questadi, che potrebbe essere ufficializzata già nei prossimi giorni. Allo stato attuale è in programma una solasettimanale del reality show di Canale 5, trasmesso di lunedì. Infatti, è stato cancellato da un po’ di tempo il secondo appuntamento del giovedì sera. Ma ora il sito Fanpage è stato in grado di anticipare un vero e proprio colpo di scena, che renderà increduli milioni di telespettatori. Per il GF Vip 7 di Alfonso Signorini si prefigura un momento estremamente importante. Intanto, parlando di dinamiche interne alla casa, la super protagonista delle ultime ore è stata Oriana Marzoli. La venezuelana ha inscenato un balletto super bollente e ha messo in mostra il suo spettacolare lato B. Infatti, ha deciso ...