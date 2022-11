Nuove accuse a Soumahoro dai soci della Lega Braccianti | “Dai conti mancano 200mila euro | dove sono?”

(Di giovedì 24 novembre 2022)nei confronti di Aboubakar, già nel mirino degli avversari politici per l’inchiestaGuardia di finanza suicoop Karibu gestita dalla moglie e dalla suocera, che dal primo momento hanno coperto il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana sostenendo che fosse all’oscuro di quanto accadeva nel centro di accoglienza. Ieri un ex dipendente ha detto al CorriereSera di aver visto più volteentrare nella struttura (“portava spesso la spesa”), oggi Repubblica parla di una lettera scritta da due suoi, Sambare Soumaila e Alfa Berry, che mette in evidenza una serie di incongruenze sui...

... da Washington c'è la pressione affinchérisorse e investimenti vengano dedicati alla ... Pioggia di missili sull'Ucraina, la maggioranza dei cittadini resta al buio Poi un'altra serie di...... interprete di Nico in Elite, ha difeso la serie tv dalledi transfobia ricevute da alcune ... tra i due ci sarà un avvicinamento importante nel corso dellepuntate. Un connubio che non ha ...Nuove accuse nei confronti di Aboubakar Soumahoro, già nel mirino degli avversari politici per l’inchiesta della Guardia di finanza sui conti della coop Karibu gestita dalla moglie e dalla suocera, ch ...La guerra in Ucraina sta vivendo uno dei momenti più crudi e dagli Stati Uniti arriva un importante segnale che l’escalation potrebbe ...