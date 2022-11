Nuova avventura per il Pisa 4 Special!

(Di giovedì 24 novembre 2022) 24 Novembre 2022 E’ iniziata con una vittoria e una sconfitta l’del4 Special nel campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. I ragazzi della sezionena dell’Associazione Italiana Persone Down vestiranno dunque il Nerazzurro anche in questa stagione che segna il ritorno all’attività dopo un lungo stop; un campionato come sempre bello ed avvincente che terminerà a maggio 2023 e che si disputerà, per quanto riguarda il raggruppamento toscano nel quale è inserito il, interamente al “Nuovo Marconcini” di Pontedera. Questi la rosa a disposizione della istruttrice Maria Chiara Corbasa: Leonardo Altamore, Davide Antonelli, Fabrizio De Sensi, Marco Funaioli, Matteo Del Rosso, Tedi Hasantaraj, Matteo Turini, Sacha Bertolini, Giacomo Vaglini, ...

