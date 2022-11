(Di giovedì 24 novembre 2022)venuto a Radio CRC, l'ex allenatore del, Walter, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto. "Il me...

Calciomercato.com

Napoli - Walterè intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le dichiarazioni: "Il ... otto punti in più del Milan, dieci della Juve e undici dell'! La ......alcun gol per la prima volta dal marzo 2006 (quando arrivarono a cinque sotto Walter). La ...match consecutivi in casa dal marzo 1976 (quattro escludendo la sconfitta a tavolino contro l')... Novellino: 'L'Inter ha una buona rosa ma il Napoli ha 22 titolari' A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Walter Novellino, allenatore: “Nessuno sapeva quanto fosse bravo Kvara, tutti pensavamo che il Napoli non si fosse rinforzato ...L'ex allenatore del Napoli della promozione in Serie A del 1999-2000 ha parlato del grande inizio di stagione della squadra di Spalletti.