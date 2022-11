Nonna Giovanna | morta la star di TikTok in un tragico incidente

(Di giovedì 24 novembre 2022), come era conosciuta su, èil 23 novembre 2022 a causa di undomestico. La donna, che aveva 91 anni e sui social era aiutata da suo nipote Nicola, è caduta nel camino acceso a causa di un malore o un colpo di sonno,Malfatti, questo il suo nome completo, è stata avvolta dalle fiamme finendo carbonizzata, nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. Sul social aveva 800 mila follower. Dopo la morte diRosetta, i social perdono un’altraacquisita per tutti i suoi follower.Malfatti, 91 anni, al momento della tragedia era sola in casa, quando è caduta nel camino e non è riuscita ad alzarsi, le fiamme hanno avuto il sopravvento ...

AGGIORNAMENTO : Nicola Pazzi , nipote di, ha scritto su Instagram un messaggio con delle precisazioni: la signora non sarebbe morta carbonizzata ma si sarebbe spenta accanto al camino per via di un malore visto che stava male ...Navacchio di Cascina, cade nel caminetto acceso: morta la star dei social "" Sotto choc la comunità di Navacchio, frazione del comune di Cascina, in provincia di Pisa. Nella serata di ...La tiktoker Giovanna Malfatti ha perso la vita in seguito a un terribile incidente domestico. La donna, 91enne, era da poco divenuta una star del web.Giovanna Capobianco, 91 anni, nota nel mondo dei social come La nonna Giovanna, è morta in seguito ad un tragico incidente domestico. Grazie ai video insieme al nipote su TikTok, era diventa una vera ...