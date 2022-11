Nonna Giovanna | morta a 91 anni la star di TikTok

(Di giovedì 24 novembre 2022)è passata a miglior vita a 91in seguito a un incidenti avvenuto in casa L'articolo proviene da Novella 2000.

Era nota comeed era una star di TikTok da oltre 800mila followers . La 91enneCapobianco è stata trovata morta carbonizzata ieri sera, 23 novembre, nella propria casa di Navacchio , ...Lutto per i tanti appassionati che sui social seguivano con affetto, star di Instagram e di TikTok morta carbonizzata a 91 anni dopo essere caduta nel camino., la mortesi chiamavaCapobianco e aveva 91 anni. ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Addio a Nonna Giovanna. La 91enne, molto popolare su TikTok, è stata trovata carbonizzata dopo essere caduta dentro il caminetto acceso nella sua casa a Navacchio, frazione del comune ...