Nonna Giovanna | la star di Tiktok trovata morta | scena agghiacciante in cascina

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ècarbonizzata '', diventatasugrazie al nipote Nicola.Capobianco, 91 anni, è caduta dentro il caminetto acceso in salotto nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di(Pisa) ed è stata subito avvolta dalle fiamme. Il cadavere carbonizzato è stato trovato dalla figlia, che ha chiamato il 118 in un tentativo di soccorso inutile. Un colpo di sonno o un malore potrebbero aver provocato la perdita di equilibrio dell'anziana che è finita nel caminetto. Al momento dell'incidente domestico - nella serata di mercoledì 23 novembre - era sola nell'abitazione in via di Visignano. La figlia è rientrata verso le 20 e la sorte le ha riservato unadi uno strazio infinito, come racconta Il ...