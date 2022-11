Nonna Giovanna | il nipote fa chiarezza sulla sua morte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daInsieme al nipote Nicola Pazzi aveva spopolato sul web e partecipato a una puntata de 'Le Iene'. Di lei rimangono non solo i video da migliaia di like ma anche l'ironia e la voglia di divertirsi e ...È morta Giovanna Capobianco, in arte Nonna Giovanna , diventata star su TikTok grazie al nipote. Aveva 91 anni. Secondo la versione accreditata, è caduta dentro il caminetto acceso in salotto nella su ...La star di Tik Tok Nonna Giovanna, 91 anni, è morta carbonizzata. La donna era diventata famosa per i video girati insieme al nipote e attore Nicola Pazzi, 27 anni, che la coinvolgeva in sketch simpat ...