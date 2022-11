Non si erano mai visti dei Mondiali di calcio così tech

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Idi2022 non sono solo i primi a essere organizzati in inverno, ma anche i primi a utilizzare la tecnologia in un modo che non si era mai visto. Il Qatar ha speso più di 300 miliardi di dollari da quando si è aggiudicato l’assegnazione dell’evento 12 anni fa e in parte li sta spendendo per realizzare soluzioni sfarzose, in alcuni casi spaventose, ad alta tecnologia. Ecco come la tecnologia sta influenzando idiin 7 modi diversi. Il pallone diventa tecnologico Il pallone ufficiale del mondiale non è soltanto veloce o bello da vedere ma contiene una serie di sensori che dovrebbe fornire un tracciamento preciso di quando viene calciato o colpito di testa e da chi. Grazie ad una frequenza di aggiornamento di 500 volte al secondo, è in grado di estrapolare l’immagine più chiara per ...