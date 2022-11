Niente Brasile-Serbia per Ronaldo ‘il fenomeno’ | l’ex attaccante ha il Covid

Nella serata di giovedì spazio a- Serbia match valevole per il girone G. L'esordio di Neymar & co passa, dunque, da una sfida impegnativa, una nazionale che conta, tra gli altri, Vlahovic, Milinkovic Savic e Kostic. Non ...- Serbia dal vivo per Ronaldo , inteso come Luis Nazario da Lima , il Fenomeno. A fermarlo è stato il Covid, a cui è risultato positivo nelle ultime ore e che lo hanno costretto all'...Twitter Facebook Rss Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo ...Niente Brasile-Serbia dal vivo per Ronaldo, inteso come Luis Nazario da Lima, il Fenomeno. A fermarlo è stato il Covid, a cui è risultato positivo nelle ultime ore e che lo hanno costretto all'isolame ...