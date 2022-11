“Nessuno querela | quindi” Renzi gongola sulle rivelazioni de Il Mostro e ringrazia Crosetto

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una vicenda oscura, intricata. Sulla quale è stato posto addirittura il segreto di Stato. Un ministro che ha rivendicato con forza la propria autonomia e la propria libertà di opinione. Un libro diventato il principale tema di conversazione e di confronto di magistrati, avvocati e giudici. Non si placa la polemica per la vicenda dell'incontro all'autogrill di Fiano Romano del 23 dicembre 2020 di Matteocon l'allora dirigente dei servizi segreti, Marco Mancini. La scelta della direttrice dell'intelligence italiana, Elisabetta Belloni, per una notte Presidente della Repubblica e poi messa da parte anche a causa della bocciatura del nativo di Rignano, non ha convinto nemmeno il Ministro della Difesa, Guido. “Non mi vengono in mente i motivi per cui possa essere stato posto – ha sottolineato il dirigente di Fdi durante un'intervista ...

'Per tutto il resto: il libro continua a essere diffuso, madi quelli che lo leggono mi. Come mai Se ho detto bugie oppure ho diffamato qualcuno, perché non mi querelano'.Ma soprattutto, chi ha capito quella cosa! Chi poteva capirlo sono tutti morti! Un simbolo ...Morlacchi ha fatto bene a non denunciare Memo Remigi perché chissà che fine faceva quella. ... Il Mostro, Renzi lancia la sfida: “Falsità nel libro Nessuno mi querela...” ma nessuno di quelli che lo leggono mi querela. Come mai Se ho detto bugie oppure ho diffamato qualcuno, perché non mi querelano”.Fosse ancora in vita, il critico d'arte australiano Robert Hughes aggiornerebbe il suo "La cultura del piagnisteo" con un'appendice ...