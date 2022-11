“Nessuno deve sapere” di Bouli Lanners dal 1° dicembre al cinema

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Siamo nell’Isola di Lewis in Scozia, la piu’ grande delle Ebridi Esterne. Un insieme di colline, montagne, prati, sabbia bianca, una di quelle localita’ di cui e’ impossibile non subire il fascino. Mollie (Michelle Fairley) e’ sempre vissuta qui, in questi luoghi desolati e senza tempo, resa algida e distante dalla mentalita’ chiusa degli abitanti dell’isola in cui vive. Non per niente viene chiamata da tutti la “Regina di Ghiaccio”. Phil () e’ belga e lavora per la famiglia di Mollie, presso una fattoria che alleva montoni. Introverso e di poche parole, vive solo, senza essersi integrato nella comunita’ del luogo. Un giorno Phil ha un ictus. Rimane in vita, ma perde la memoria. Mollie inizia a prendersi cura di lui, e pian piano, comincia una relazione con Phil, raccontandogli che prima dell’ictus erano amanti. Giorno dopo giorno, ...