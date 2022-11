Nel vivo del Black Friday Unieuro | nuovi sconti solo fino a domani 25 novembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilentra nelcon le offerte validenella giornata di oggi 24e non oltre le 23.59 di25, ricorrenza vera e proprio del ben noto venerdì nero. La catena di elettronica è impegnata in una costante campagna promozionale da settimane, ma sarà in queste ultime 48 ore che probabilmente metterà il suo carico da novanta per gli. In effetti, come comunicato sui canali ufficiali del brand, viene garantito almeno un ulteriore 25% di sconto sui prodotti con prezzo superiore ai 199 euro,ad esaurimento scorte. Come barcamenarsi tra gli ulteriori ribassi della fase finale del? Per chi cerca ...