Nek | nel nuovo album “5030” l’artista celebra i 30 anni di carriera con Jovanotti | Renga e Sangiorgi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Anticipato dal singolo La Teoria Del Caos, NEK Filippo Neviani, il prossimo due dicembre pubblicherà il” (distribuito Warner Music), già disponibile in pre-order fisico e digitale nel quale sono presenti i featuring con, Francescoe Giuliano. Insieme alsingolo, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, ci saranno 8 grandi successi delriarrangiati per l’occasione che raccolgono i 30di unastraordinaria e i suoi 50di età. Tra questi grandi brani, 3 vedono la partecipazione di amici e colleghi di NEK: “Fatti avanti amore” feat.version), “Dimmi ...