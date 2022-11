NBA | i risultati della notte 24 novembre | Boston vince con un grande Tatum | Chicago e Denver sconfiggono Milwaukee e Utah 10 punti per Fontecchio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Nellaappena trascorsa si sono disputate ben dodici partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Charlottecontro Philadelphia (senza Joel Embiid) per 107-101 e ottiene la quinta vittoria in stagione. Decisivi i 22di Terry Rozier e i 19 di P.J. Washington. Non bastano invece ai 76ers i i 22di Shake Milton e i 20 di De’Anthony Melton. Bene Cleveland, che sconfigge per 114-96 Portland e conquista il dodicesimo successo. Per i Cavaliers ci sono da segnalare le ottime prove di Donovan Mitchell (34), Jarrett Allen (24e 13 rimbalzi) e Darius Garland (24e 12 assist), mentre ai Trail ...

Prima vittoria lontano dalle mura amiche per i Detroit Pistons (4 - 15), che sorprendono i Denver Nuggets (10 - 7) per 108 - 110 dopo una partita per larga parte equilibrata e nella quale Aaron Gordon ...NEW YORK (STATI UNITI) - Nella Eastern Conference di, dopo nove vittorie consecutive, si sono ... Questi gli altridella notte: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 114 - 102, Indiana ...Dopo la sconfitta coi Bulls, i Celtics si rialzano: 33 punti per il biancoverde, 42 per lo sloveno, troppo solo nei Mavs. Buon Fontecchio (10 punti in 12') ma Utah ko in casa con Detroit ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati di oggi: Doncic fa 42 punti ma vince Boston, perdono Bucks e Kings ...