Natale | Zoomarine | Zoolights prima volta in Italia con 100 luminarie interattive ispirate alla natura

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Lab) - E' tempo di, il più grande parco marinono alle porte di Roma. Dal 3 dicembre all'8 gennaio è pronto il programma di eventi ed attività che accoglieranno gli ospiti con una serie di attrazioni e novità di richiamo. Un ritorno in grande stile che annuncia molte sorprese. A partire da un grande allestimento diartistiche dellae dalle sembianze di animali marini: si chiameranno, per laine saranno 100d'autore, ideate e pensate per immergersi in una atmosfera unica. “Dopo 3 anni di assenza , non potevamo tornare a festeggiare ilsenza proporre ...

Dopo 3 anni di stop dovuti al Covid, ecco dunque ritornare il, in linea con un trend che coinvolge i principali parchi italiani che allestiscono nuovamente eventi ed attività anche ......una festa su misura per bambini e ragazzini che fino ai 14 anni entrano gratis. E in piu' una ennesima magia nella magia: per tutte le famiglie in regalo un biglietto omaggio per il... Zoomarine di Roma cerca personale da inserire all'interno del Villaggio di Babbo Natale. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi ...