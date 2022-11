Napoli su Luiz Henrique del Betis | i dettagli

Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra ,Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del, ma pure in quelli anagrafici, viene ...Henrique -, tentazione De Laurentiis per gennaio Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport i n attesa che si accenda il mercato estivo in uscita, il club ...Il Napoli sul nuovo Kvaratskhelia ... abbastanza bene il suo talento (acquistato la scorsa estate per 8 milioni di euro dal Fluminense). Ma Luiz Henrique, 22 anni, ha stregato Giuntoli, e De ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Luiz Henrique, attaccante del Betis Siviglia, e vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza e chiudere per ...