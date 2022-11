Nancy Brilli senza freni a “Belve” | lo schiaffo a Paolo Virzì e il calcio a Invano Fossati

(Di giovedì 24 novembre 2022)a “” a ruota libera con Francesca Fagnani, che in quanto a domande scomode è campionessa. Dopo quattro Perizona Magazine.

Ci mancava Gabriel Garko . Nella sua esplosiva intervista a Belve, da Francesca Fagnani su Rai2,ha regalato perle e rivelazioni a tratti sconcertanti sulla sua vita e il rutilante mondo dello spettacolo italiano. Chiamando in causa colleghe e colleghi con dettagli, spezzo, ...... dedicata alla manovra finanziaria, il 6,9% di share e 375.000 spettatori, mentre su Rai 2, nella stessa fascia oraria, per 'Belve' di Francesca Fagnani che ha ospitato Noemi e329.000 ...Nancy Brilli ha confessato che le sarebbe stato proposto di avere un finto fidanzamento con Gabriel Garko. Ospite a Belve l’attrice Nancy Brilli ha svelato alcuni retroscena sul collega Gabriel Garko, ...Nancy Brilli e il rapporto complicato con Elena Sofia Ricci: come mai hanno litigato Le due erano molto amiche ma il gesto dell'attrice ha rovinato tutto: "colpa" di un uomo.