Mwepu Ilunga | l’eroe della punizione al contrario che per anni fu preso in giro sulla base di triti stereotipi

(Di giovedì 24 novembre 2022) IL LATO OSCURO DEI MONDIALI – PUNTATA 6 – Rimet sognava un torneo che avrebbe “unito le nazioni, avvicinando i popoli e rendendo il mondo un solo grande paese”. Non è andata proprio così. Da Francia 1938 a Qatar 2022, la Coppa del Mondo è anche una storia di guerre, omicidi, imbrogli e regimi dittatoriali. Puntata dopo puntata, vi raccontiamo le storie emblematiche degli intrecci tra calcio e potere ——————————– Ancora oggi non è raro imbattersi in sedicenti analisi sui calciatori africani forti fisicamente ma tatticamente indisciplinati. Un continente intero, con stili e caratteristiche diversi, ridotto a una enorme gomma da masticare nella quale vengono ruminati i più. Facile immaginare come fosse la situazione negli’70, quando al Mondiale si presentò lo Zaire (l’attuale Repubblica Democratica del Congo), prima ...

Josephnel 1974 aveva 25 anni, era nel pieno delle proprie forze e, come tutti i giocatori di calcio della sua età, sognava di vincere. Giocava nello Zaire , però, non proprio una terra ...... ossia quello che vide protagonista, nel 1974, il difensore dello Zaire, che nel finale della gara con il Brasile, con la Seleção in vantaggio per 3 - 0, mentre il fantasista verdeoro ...