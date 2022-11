(Di giovedì 24 novembre 2022)delvalido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali:delladeltra, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà l’iraniano Faghani.DELPoco da segnalare nel primo tempo, se non il cartellino giallo mostrato a Pavlovic nei primissimi minuti del primo tempo per un entrata brusca su Neymar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Serbia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...L'episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali:Serbia L'episodio chiave delladel match trae Serbia, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà l'iraniano Faghani. L'EPISODIO CHIAVE DEL .. Moviola Brasile Serbia: l'episodio chiave del match L’episodio chiave della moviola del match tra Brasile e Serbia, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà l’iraniano Faghani. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH Poco da segnalare ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Brasile-Serbia in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 24 novembre ...