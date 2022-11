Mourinho senza peli sulla lingua | l’annuncio gela tutti i tifosi giallorossi

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Roma, dopo aver preso Solbakken, riflette sui prossimi colpi., però, spegne l’euforia dei. La prima parte della stagione, per la Roma, è stata contradditoria e non così ricca di soddisfazioni come il club si aspettava. In campionato la squadra di Joséè settima a -3 dal quarto posto mentre il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Faremo altro oltre a Solbakkendubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro ... Su. " La negoziazione conè stata facile, anche se la gente non ci crede. È stato ...... Gini non vede l'ora di tornare in campo e continua a lavorare ogni giornososta, come ...e Pinto lo aspettano a braccia aperte, sapendo che sul mercato, almeno quello invernale, non si ..."Un giocatore giapponese a Roma Se costa poco!". Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia ...Josè Mourinho torna a parlare, lo fa dal Giappone dove la sua Roma è impegnata in tournée. E lo fa rispondendo alle ai soli giornalisti nipponici gasati dalla ...