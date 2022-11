“Moscati” | attivato il portale per scaricare la cartella clinica online

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOttenere la copia dellasenza fare la fila allo sportello: è stata attivata da qualche giorno la procedura informatica perdirettamente dal sito internet dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino la documentazione relativa ai ricoveri nella struttura. Per usufruire del servizio, è necessario collegarsi all’indirizzo https://www.aorn.it/. Una volta sulla home page, cliccare sulla voce “Servizi”: si aprirà una nuova schermata con la finestra “Richiedi la tua”. A quel punto, basterà cliccare il link “Accedi al servizio” ed entrare con Spid (Sistema pubblico di identità digitale) suldedicato. Sul cruscotto, l’interessato potrà ...

