Agenzia ANSA

"Fsue Nami e il gruppo di società Nissan hanno firmato un accordo sull'acquisto delledi Nissan Manufacturing Rus", si legge in comunicato. La casa automobilistica russa Avtovaz si occuperà ......sviluppo tecnologico e la produzione di armamenti si siano concentrati maggiormente sull'... quando i carri armati disono entrati in Crimea , costringe le potenze Nato a fare i conti ... Mosca, attività Nissan in Russia acquisite dallo Stato - Ultima Ora