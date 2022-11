Morte Roberto Maroni | il vergognoso striscione degli ultras del Napoli contro l’ex ministro

...luoghi simbolo della città come l'antico monastero dei Benedettini descritto da Federico De... A soffrirne maggiormente sono stati i paesi poveri del mondo, come in Perù dove sono220 mila ...In molti hanno offeso e attaccato il popolo napoletano per lo striscione apparso in città a poche ore dalladiMaroni: a prendere le difese della gran parte della cittadinanza , che ha preso le distanze da quel vergognoso messaggio, è stato Enrico Mentana , noto giornalista e conduttore ...Roberto Bozzo, membro dell’Associazione Naturalisti Vicentini, illustrerà a Esapolis 2022 a partire dalle ore 17, i risultati della sua ricerca durata 4-5 anni (e ancora in corso), con circa 350 uscit ...PALERMO - Lutto nella politica siciliana, dove ieri mattina è venuto a mancare l'ex assessore e consigliere comunale Carlo Pezzano. Se ne è andato a 75 ...