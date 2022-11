Morta carbonizzata nonna Giovanna | la star di TikTok è caduta nel camino acceso di casa | aveva 91 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) È, la 91enne diventata unadigrazie al nipote con cui amava pubblicare filmati che riscuotevano anche un grande successo. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos,Capobianco èdentro il caminettonel salotto della suaa Navacchio di Cascina (Pisa). Probabilmente in quel momento – la serata di ieri 23 novembre – l’anziana donna era sola in. Non è chiara la dinamica del terribile incidentelingo. A ritrovarla, avvolta nelle fiamme, è stata la figlia una volta tornata nell’abitazione. Inutili i tentativi di soccorso del 118, ormai era troppo tardi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il ...