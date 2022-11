(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2017 la Sicilia occidentale con i suoisi presentava non come un'industria ma come un insieme di disordinate economie. Abbiamo investito tanto, abbiamo infrastrutturato ie creato le strutture ricettive. Abbiamo sfruttato quella finestra del Covid e oggi ci sono risultati straordinari. In alcuni settori abbiamo quadruplicato il traffico e quest'anno abbiamo superato ampiamente i numeri del 2019, sia per i passeggeri, sia per le merci. Rappresentiamo un'isola felice a livello nazionale. Ne sono molto orgoglioso perchè è un risultato positivo e va raccontato: può partire come messaggio dal Sud verso il Nord”. Lo ha detto Pasqualino, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia ...

Il Denaro

... governo) di presidenza della Fondazione Maxxi: prendendo a prestito l'espressione con la ... Ha ricordato al team la necessità e il dovere di collaborare al meglio con lagestione quindi ha ...I sentimenti sono ancora presenti e non vi permettono di dare il via a unarelazione. ... farà leva sulla vostra generosità promettendo mari e. Non fidatevi delle sue parole e pretendete i ... Monti “Nuova vita ai porti per rigenerare le città” - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2017 la Sicilia occidentale con i suoi porti si presentava non come un’industria ma come un insieme di ...Domani apre nel cuore di Roma il ristorante ‘Frezza’ del celebre attore e regista Claudio Amendola. Un locale, che come si intuisce dal pay off ‘Cucina de Coccio’, rende omaggio alla cucina romana, al ...