Montalto | gli Elfi di Babbo Natale aprono la stagione del teatro comunale Lea Padovani

Il Faro online

L’amministrazione comunale di Montalto informa la cittadinanza che verranno eseguiti dei lavori per lo sfalcio della vegetazione presente sul Piazzale della Ferrovia. Per non creare maggiore disagio a ...È stata una brutta giornata, quella di ieri, per il Sindaco di Montalto Dora, Renzo Galletto. Uscito di casa per andare in Municipio, una volta arrivato davanti alla casa comunale non è riuscito a sce ...