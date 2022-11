Mondiali Qatar | La Fifa autorizza le bandiere arcobaleno all’interno degli stadi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Secondo quanto scrive The Indipendent, laha garantito alle federazioni nazionali che sarà consentito esporre lein cui si stanno svolgendo iin. L’organo presieduto da Infantino avrebbe inviato alle Federazioni una nota che assicura la possibilità di portarei coloricome sostegno ai diritti umani. Ci sarebbe la garanzia da parte del Comitato di sicurezza a non sequestrarle più. Questo in seguito alle proteste di tanti che si sono visti spogliare dei coloriindossati durante le partite deiin. “Alle federazioni ...

Leggi Anche, irealizzati con i nuovi schiavi. Così sono stati sfruttati milioni di operai (senza che la Fifa facesse nulla) Gli eurodeputati chiedono anche di ampliare il fondo ...AGI - Il milanista Rafael Leao, entrato nel finale, segna il gol del momentaneo 3 - 1del Portogallo sul Ghana, rivelatosi poi decisivo. Il portiere interista Andrè Onana e il 'cervello' del Napoli, ...Buone nuove per gli attaccanti, porta inviolata per il portiere svizzero ristabilito in extremis da un guaio alla caviglia Roma, 24 nov. – Inghilterra, Kane stringe i denti Harry Kane, toccato duro al ...I Mondiali in Qatar, per la seconda volta consecutiva, vedono l’Italia come uno spettatore. Che Mondiali sono per gli italiani L’analisi, impietosa, di un ex campione del Mondo, ...