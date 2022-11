Mondiali Qatar 2022 | Portogallo-Ghana 3-2 | Cristiano Ronaldo gol record

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 ilin match del gruppo H deidi, disputato allo Stadium 974 di Doha. Le reti dei lusitani portano la firma disu rigore al 65?, Joao Felix al 78? e Leao all’80’; per gli africani in gol Ayew al 73? e Bukari all’89’. Per CR7 l’ennesimo: con il gol di oggi diventa il primo giocatore della storia ad aver segnato in 5. In classifica i portoghesi guidano il girone con 3 punti, poi Uruguay e Corea del Sud con 1 punto ea zero. LA PARTITA – Gara dai due volti, il primo tempo è uno dei più noiosi di questo inizio di Mondiale, con ilche tiene palla ma senza creare particolari pericoli e il ...

Articoli più letti La felpa che manda in tilt i sistemi di riconoscimento facciale di Diego Barberadi calcio2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio ...in, per la seconda volta consecutiva, vedono l'Italia come uno spettatore. Chesono per gli italiani L'analisi, impietosa, di un ex campione del Mondo, Dino Zoff, e la ...Prima i fatti salienti: Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare (su rigore, nello specifico) in cinque Mondiali diversi ... che ha permesso a Ronaldo di festeggiare anche in Qatar, con tutto ...I mondiali in Qatar si stanno dimostrando quello che da tempo sospettavamo: l'ennesima iniziativa di sport washing di un Paese che calpesta i diritti civili e utilizza lo sport per migliorare la… ...