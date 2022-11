Mondiali Qatar 2022 | Portogallo-Ghana 3-2 | Cristiano Ronaldo gol record

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 ilin match del gruppo H deidi, disputato allo Stadium 974 di Doha. Le reti dei lusitani portano la firma disu rigore al 65?, Joao Felix al 78? e Leao all’80’; per gli africani in gol Ayew al 73? e Bukari all’89’. Per CR7 l’ennesimo: con il gol di oggi diventa il primo giocatore della storia ad aver segnato in 5. In classifica i portoghesi guidano il girone con 3 punti, poi Uruguay e Corea del Sud con 1 punto ea zero. L'articolo proviene da Italia Sera.

