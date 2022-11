Mondiali Qatar 2022 | perché su Rai 4K non c’è la grafica con tempo e punteggio | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 novembre 2022)su Rai 4K non è visibile lacon l’indicazione dele del risultato durante le partite deidi? La Rai come saprete detiene in esclusiva i diritti per trasmettere le 64 partite del torneo. Il servizio pubblico ha puntato anche molto sul 4K, per garantire a tutti la massima qualità di visione possibile. Bisogna avere una tv di ultima generazione connessa a internet e collegarsi al canale 101 del digitale terrestre per vedere Rai 4K. Un sistema ibrido, che permette di agganciare il segnale via internet in ultra-HD e trasmetterlo tramite un canale del digitale terrestre. Non sono tuttavia mancati i problemi di compatibilità con molti televisori, che dunque non riescono ad agganciare Rai 4K. Il canale è anche visibile al 210 della piattaforma ...