Mondiali Qatar 2022 | il calendario | programma | date | orari e tv di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Adesso anche i gironi sono stati sorteggiati. Per l’inizio del Mondiale in, manca solo il fischio d’inizio. Per la seconda edizione consecutiva, la selezione italiana non parteciperà alla competizione di calcio più importante e prestigiosa al mondo. Anche senza azzurri, la kermesse si svolgerà a partire da lunedì 21 novembrequando, dall’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane, il Mondiale inizierà con la gara inaugurale giocata proprio da Senegal-Olanda COPERTURA TV –le 64saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Le gare saranno ovviamente suddivise sui vari canali dell’emittente statale.LE PROBABILI FORMAZIONI IL REGOLAMENTO DEILA GUIDA TV ILE GLI ...