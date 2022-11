Mondiali | la ministra belga Hadja Lhabib con la fascia One Love sfida Infantino

Ladegli Esteri belga Hadja Lahbib ha indossato sugli spalti la fascia "One love", che era ... durante la partita vinta dai Diavoli rossi contro il Canada aiin Qatar. Hadja Lahbib era ...Ladegli Esteri belga Hadja Lahbib ha indossato sugli spalti la fascia 'One love', che era ... durante la partita vinta dai 'Diavoli rossi' contro il Canada aiin Qatar. Hadja Lahbib ...La ministra tedesca degli interni, Nancy Faeser, ha scelto di indossare in Qatar la fascia "One Love", proibita dalla Fifa.Un'altra ministra, la tedesca Nancy Faeser, responsabile dell'Interno con delega allo sport, è apparsa in tribuna con questa fascia durante la partita della Germania contro il Giappone, al Khalifa Int ...