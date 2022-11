Mondiali | il portiere dell' Arabia para il tiro di Messi e il sindaco gli regala un appartamento

La Gazzetta dello Sport

Il capitano Neuer osservato speciale approfondimento2022, fascia OneLove: perché chi la ... Ilsembrava intenzionato ad andare controcorrente e indossare la fascia " One Love " ...... la rimonta - show è firmata Doan e Asano La partita Nella terza giornata deiin Qatar , si è giocata Argentina - Arabia Saudita . Uno dei grandi protagonisti del match è stato il... Uscite a vuoto, rigore e palla mai al sicuro. Qatar, ma che portiere è Al Sheeb Oggi contro la Corea del Sud siederà in panchina al fianco di Muslera, dopo che nei giorni scorsi era stato costretto a lasciare il ritiro e a tornare in patria a causa della morte della madre. A 36 a ..."Nemmeno una parata: 7 tiri nello specchio, 7 gol. Facile capire perché ha perso la battaglia parigina con Donnarumma".